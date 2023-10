Metalmeccanico-pusher in trasferta nella zona dei boschi

Metalmeccanico-pusher attivo nella zona boschiva di Legnano al confine con Castellanza. Denunciato

Metalmeccanico-pusher, denunciato

Faceva il metalmeccanico ma anche lo spacciatore. E' l'uomo indagato a piede libero dalla Polizia di Stato di Legnano, trovato nella zona boschiva tra le vie Juker e Quasimodo al confine con Castellanza. Di nazionalità marocchina, si trattava di un 28enne domiciliato a Verbania arrivato a Legnano per la sua attività di spaccio.

I controlli

Il 28enne è stato controllato due volte: la prima volta aveva con sè 600 euro in contanti, poi 400 euro e un panetto di 100 grammi di hashish e alcuni grammi di eroina. Agli agenti, l'uomo si è giustificato affermando di aver fatto scorta per non dover tornare a Legnano per comprare: ma le cose stavano diversamente. Legnano si riconferma piazza di spaccio e il commissariato è sempre impegnato nei controlli per contrastare il fenomeno, che coinvolge anche minorenni.