Mesero piange Tiziana Agili, storica farmacista del paese

La città di Mesero perde un suo punto di riferimento. Si è spenta lo scorso 1 agosto all’età di 72 anni la dottoressa Tiziana Agili, storica farmacista del paese.

Mesero piange Tiziana Agili, farmacista del paese

Originaria di Busto Arsizio, nel 1978 si trasferisce con il marito nel piccolo comune del Magentino, aprendo da sin subito la farmacia sita ancora oggi in via San Bernardo, prima da sola e poi assieme alle sue collaboratrici. A ricordarla in questi giorni la figlia Francesca Rivolta:

«Era una grande lavoratrice molto devota alla sua professione. Una devozione che è stata riconosciuta anche nel giorno del suo funerale. Nonostante il suo carattere che era molto riservato, anche timido per certi versi, è sempre stata molto disponibile per tutti i suoi clienti, tanto che con alcuni di loro si è poi creato negli anni un rapporto di confidenza e quasi di amicizia».

Numerose le persone presenti durante l’ultimo saluto nella parrocchiale di Mesero. Tra essi anche il sindaco Davide Garavaglia che durante la cerimonia ha ricordato con affetto l’operato della dottoressa e il rettore del santuario di Santa Gianna Beretta Molla don Paolo Masperi che le è stato accanto in quest’ultimo periodo della sua vita. A piangerla nei giorni scorsi anche la comunità della vicina Casone, dove dal 2014 la dottoressa Agili gestiva il dispensario farmaceutico della località.

«Riusciva a essere una persona molto solare, anche se aveva qualche problema cercava di non trasmetterlo agli altri e anzi si preoccupava prima degli altri che di se stessa».

Caratteristiche ormai rare, che renderanno senz’altro difficile riempire il vuoto lasciato dalla dottoressa.