Mesero dice addio alla maestra Giulia Barbieri

Una chiesa parrocchiale di Mesero gremita ha portato nella mattinata di oggi, mercoledì 9 agosto 2023, l’ultimo saluto a Giulia Barbieri.

La 69enne è venuta a mancare dopo che il 29 luglio era stata travolta da un ciclista mentre si trovava in vacanza in Trentino Alto Adige. Una vera e propria tragedia che aveva scosso l’intera cittadina dove la donna era molto conosciuta perché era stata, prima della pensione, una stimata maestra di scuola elementare.

Durante l’Omelia, l’ex parroco di Mesero don Giuseppe Colombo l’ha ricordata con queste parole:

“Giulia aveva fatto esperienza umana nella comunità cristiana attraverso la scelta di far parte del gruppo famiglie, del gruppo della carità. Tante esperienze che l’hanno preparata all’incontro col signore che Giulia è stata in grado di costruire giorno per giorno. Essere qui in tanti significa che la testimonianza di Giulia ha raggiunto tante persone che le hanno voluto bene, anche attraverso il suo lavoro di maestra elementare”.