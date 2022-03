Merito scolastico, 90 riconoscimenti

Cornaredo

Serata di premiazione per 90 studenti cornaredesi che si sono distinti per i loro risultati

Cerimonia di premiazione dei riconoscimenti per merito scolastico.

Studenti meritevoli

Con una cerimonia più contenuta rispetto agli altri anni, sono stati consegnati agli studenti più meritevoli di Cornaredo i contributi economici messi a disposizione da Comune e associazioni cornaredesi. Ben 90 i riconoscimenti agli studenti. Nella serata di mercoledì 2 marzo in auditorium sono stati premiati gli studenti delle scuole superiori e universitari, mentre gli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo grado sono stati convocati presso gli uffici comunali nel corso dei mesi di gennaio e febbraio per la consegna degli attestati di merito unitamente a una lettera di congratulazioni firmata dal Sindaco Yuri Santagostino e dall’assessore all’Istruzione Claudia Munero. Sono stati coinvolti anche i ragazzi e le ragazze che hanno ottenuto il massimo dei voti ma che non avevano partecipato al bando comunale.

Riconoscimenti economici

I fondi messi a disposizione dall’amministrazione comunale per l’iniziativa sono stati 12mila euro, ai quali si sono aggiunti i fondi messi a disposizione dalle associazioni del territorio (Associazione Solidalinsieme, AVIS -Associazione Volontari Italiani del Sangue di San Pietro all'Olmo e Cornaredo, Auser Insieme Cornaredo, Pro Loco Cornaredo e Associazione Anziani “Il Melograno”) pari a 3.150 euro complessivi, con cui è stato possibile finanziare altri 15 riconoscimenti per merito scolastico distribuiti tra i vari ordini di istruzione. «In totale - ha ricordato con soddisfazione l’assessore Munero - i fondi distribuiti ammontano a 15.150 euro (1.150 euro in più rispetto alla precedente edizione del bando) per un totale di 90 riconoscimenti economici».