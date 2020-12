Mercato di Legnano: lascia la storica profumeria

Mercato di Legnano, la profumeria Cattini ha deciso di cessare l’attività.

Mercato di Legnano: l’addio di Cattini

Quello di Lorenzo Cattini è un banco storico, che in oltre 30 anni ha servito generazioni di clienti. Legnanesi e non solo lo troveranno al mercato ancora per poche settimane: Cattini andrà in pensione a partire dalla prossima primavera. Un’assenza che peserà: il suo camion (specializzato nella vendita di prodotti per l’igiene personale, profumeria e detergenti per la casa) è presente dal 1987, ma comprare da Cattini per molti legnanesi è un’abitudine ancora più antica: risale almeno al 1949, quando il padre Giuseppe aveva il proprio banco in piazza San Magno (allora il mercato si svolgeva nel “salotto buono” della città). Inizialmente vendeva guanti, bretelle e accessori per il vestiario, poi nel 1954 iniziò a inserire saponi e detersivi in arrivo dagli Stati Uniti d’America, come il Tide.

