Mensa sotto i riflettori, in quaranta tra alunni e docenti si sono sentiti male

Sarebbe successo giovedì scorso, dopo un pranzo a base di fagioli, nelle scuole di Novate Milanese. In corso accertamenti sul cibo.

Quaranta intossicati a scuola dopo la mensa

Malesseri come dissenteria e vomito hanno colpito decine e decine di persone tra alunni e docenti delle scuola novatesi dopo il pranzo servito lo scorso giovedì in mensa.

Servizio mensa

Lo stesso servizio mensa, prestato dalla ditta francese Elior Spa, serve i pranzi nella scuola dell'infanzia Andersen, alla Italo Calvino in via Brodolini, alla Don Milani di via Baranzate e alla Montessori di via Cornicione. Giovedì, però, malgrado l'alto numero di intossicazioni, non tutti bambini sono stati male.

Maggiori accertamenti

Fin da subito la situazione è stata messa sotto la lente di ingrandimento da Comune e dalle famiglie. Si stanno aspettando maggiori analisi per capire cosa effettivamente abbia accomunato il malessere dei bambini prima di prendere ulteriori provvedimenti.