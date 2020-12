Mensa dei poveri ed emporio solidale: taglio del nastro e benedizione speciale dell’arcivescovo

Mensa dei poveri ed emporio solidale di Rho: monsignor Mario Delpini in città per inaugurarli.

Mensa dei poveri ed emporio solidale benedetti da monsignor Delpini

Taglio del nastro e benedizione speciale dell’arcivescovo di Milano per la nuova mensa dei poveri e per l’emporio solidale di Rho. La cerimonia è avvenuta nella mattinata di oggi, domenica 13 dicembre 2020, nell’ex chiesa di San Paolo di via Castellazzo dove sono state realizzate le due strutture che offriranno due servizi importanti per far fronte alle esigenze dei cittadini che versano in condizioni di bisogno. Oltre all’arcivescovo Delpini, alla cerimonia erano presenti il previsto di Rho don Gianluigi Frova, il parroco di San Paolo don Fabio Verga, il sindaco di Rho Pietro Romano e gli assessori Maria Rita Vergani, Andrea Orlandi e Nicola Violante. Dopo il taglio del nastro e la benedizione dell’arcivescovo il giro nella nuova struttura che sarà gestita dalla Cooperativa Intrecci e dai volontari della Caritas. In occasione della cerimonia è stato rivolto un ringraziamento particolare a Stefano Lucchini, amministratore delegato della Fondazione Kennedy che ha contribuito in modo particolare alla realizzazione della mensa.

