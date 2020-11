Meno tamponi, meno positivi I DATI DELL’1 NOVEMBRE

Meno tamponi effettuati (sabato erano stati oltre 46mila), meno casi positivi. Ma la percentuale tra verifiche e positività schizza oltre il 21 per cento

Una domenica con molti meno tamponi

Domenica 1 novembre sono stati effettuati 39.658 tamponi (sabato e anche venerdì la quota aveva superato la soglia dei 46mila) che portano il totale a 2.984.274 e con 8.607 nuovi casi positivi (di cui 243 ‘debolmente positivi’ e 60 a seguito di test sierologico): la percentuale tra tamponi e casi sale così a quota 21,7%. I guariti-dimessi salgono complessivamente a 96.687 (+489), di cui 4.486 dimessi e 92.201 guariti, mentre cresce sia il numero di persone ricoverate in Terapia intensiva (418, con un +26 rispetto a sabato) sia quello di ricoverati non in Terapia intensiva (4.246, con un +213). Sempre alto il conto delle vittime (+54 per un totale di 17.589) ma in calo rispetto a sabato

I nuovi casi per provincia

Milano: 3.695, di cui 1.554 a Milano città

Bergamo: 190

Brescia: 46

Como: 485

Cremona: 181

Lecco: 291

Lodi: 138

Mantova: 117

Monza e Brianza: 1.195

Pavia: 434

Sondrio: 77

Varese: 1.238

TORNA ALLA HOME PAGE