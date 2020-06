Il nuovo bando di Regione Lombardia per i medici di base favorisce l’arrivo di un nuovo professionista a Morimondo.

Medico di base, il bando regionale fa sperare Morimondo

Anche il Comune di Morimondo inserito come destinazione con vincolo di permanenza di almeno tre anni nell'ultimo bando di Regione Lombardia per i medici di base. «L'Amministrazione auspica che questa disposizione, unita ai bandi di reclutamento del personale medico emanati nelle ultime settimane dalle Regioni italiane allo scopo di fronteggiare l'epidemia, possa favorire il nostro Comune – è il commento del sindaco Marco Marelli – La speranza è di poter avere nuovamente un medico condotto in paese in grado di gestire l'ambulatorio comunale ed essere nuovamente un preziosissimo riferimento per i residenti».