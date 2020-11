Maxi vaccinazioni a Corbetta: la visita dell’assessore Gallera – LE FOTO

Maxi vaccinazioni a Corbetta: in città nella mattinata di oggi, sabato 21 novembre 2020, è arrivato anche l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.

Maxi vaccinazioni a Corbetta: “L’antinfluenzale c’è”

“Le situazioni di emergenza e di crisi si superano insieme, critiche e polemiche non servono a nulla se non a peggiorare le cose – ha dichiarato il sindaco Marco Ballarini – A dispetto del tanto clamore, per l’antinfluenzale posso solo dire che i vaccini ci sono”. Stamattina, sabato 21 novembre, infatti a Corbetta sono stati vaccinati in sicurezza oltre 600 anziani nella palestra delle scuole Aldo Moro.

“C’è chi polemizza e chi si rimbocca le maniche”

“C’è chi polemizza sui vaccini e resta con le mani in mano, e chi si rimbocca le maniche e lavora fino alla fine per vaccinare le persone che ne hanno bisogno. In questa emergenza ci siamo dentro tutti, e si dovrebbe lavorare insieme per uscirne – ha continuato Ballarini – Ringrazio i dipendenti comunali, la Protezione Civile e i medici aderenti per questa grande giornata al servizio dei cittadini. Ringrazio Regione Lombardia, nella persona dell’assessore al Welfare Giulio Gallera per la sua visita al punto vaccini di Corbetta e per i complimenti che ci ha dedicato per l’ottima gestione che abbiamo avuto per le operazioni di vaccinazione”.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE