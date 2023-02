Tamponamento in autostrada: traffico lungo l'A8

Tamponamento lungo l'A8 nel tratto Legnano-Castellanza: coinvolte quattro persone.

Tamponamento in autostrada: arrivano i soccorsi

I soccorsi sono stati allertati intorno alle 10.13 di oggi, sabato 18 febbraio 2023, per un incidente lungo l'A8 nel tratto Legnano-Castellanza. A rimanere coinvolte sarebbero quattro persone: un ragazzo di 27 anni, un uomo di 36, una 30enne e una donna di 64 anni. I soccorsi sono stati allertati in codice giallo, ma per fortuna nessuno sarebbe in gravi condizioni.

Qualche rallentamento

Lungo l'autostrada si sono registrati dei rallentamenti, ma pian piano la situazione sta tornando alla normalità.