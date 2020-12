Maxi sequestro di farmaci a Malpensa: erano nascosti nei bagagli VIDEO

Maxi sequestro di farmaci a Malpensa: in azione il Comando provinciale di Varese della Guardia di Finanza.

Maxi sequestro di farmaci a Malpensa

Il passeggero è stato trovato in possesso di oltre 26mila compresse di vari medicinali, tra i quali anche il farmaco (in ingente misura) avente come principio attivo Dexamethasone, steroide antifiammatorio economico. Ma aveva con sè anche cosmetici di vietata introduzione nel territorio. In azione si sono visti i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso l’aeroporto di Malpensa unitamente ai finanzieri del Gruppo di Malpensa che hanno sequestrato migliaia di farmaci, rinvenuti in alcuni bagagli portati al seguito da un passeggero congolese,

proveniente da Addis Abeba (Etiopia) e destinati al commercio al dettaglio.

Il passeggero fermato, benché avesse già consegnato i propri documenti ai verbalizzanti, ha cercato di scappare cercando di rimpossessarsi con destrezza dei bagagli contenenti la merce. Ma è stato prontamente bloccato dai militari delle fiamme gialle che l’hanno ricondotto negli uffici doganali per le operazioni di verbalizzazione. Per i prodotti cosmetici è stata disposta la termodistruzione.

Sentito il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio, il passeggero è stato deferito all’Autorità Giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e ai sensi dell’art. 340 c.p. per interruzione di pubblico servizio. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza assicurano costante presidio per evitare l’ingresso sul territorio nazionale di sostanze pericolose per la salute pubblica.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE