Maxi schianto tra auto a San Vittore Olona: inizio di mattina da paura

Maxi schianto tra auto a San Vittore Olona

Lo scontro è stato violentissimo tanto che si è temuto il peggio per chi si trovava all’interno delle vetture. E’ il grosso incidente avvenuto questa mattina, martedì 5 maggio 2020, in via Primo Maggio, a San Vittore Olona, in piena zona industriale, strada che conduce al Sempione e collega con Cerro Maggiore.

Erano le 6.20. Le due auto, per motivi ancora da chiarire con esattezza, si sono scontrate. Subito è stato lanciato l’allarme e sul posto, in codice rosso, sono arrivate le ambulanze della Croce Rosa e del Cvps Arluno insieme all’automedica, ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco.

Due le persone ferite: si è trattato di due uomini, uno di 40 anni e l’altro di 51. Entrambi sono stati portati all’ospedale in codice verde: uno alla Mater Domini di Castellanza, l’altro in quello di Legnano.

