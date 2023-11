Maxi schianto sulla provinciale, tre feriti

Maxi schianto sulla provinciale a Buscate, tre feriti.

Maxi schianto sulla provinciale

L'impatto tra le due auto è stato violentissimo. E' quanto accaduto la sera di sabato lungo la Sp117 a Buscate. Erano circa le 19 quando due vetture, per cause ancora da accertare, si sono scontrate in maniera frontale. Su un'auto si trovava un 44enne insieme al figlio di 12 anni, sull'altra una 48enne.

I soccorsi

Le condizioni delle persone coinvolte sembravano gravissime; sul posto, in codice rosso, è arrivata l'ambulanza della Croce azzurra di Buscate insieme a quella della Croce rossa di Busto Arsizio, all'automedica dell'ospedale e all'elisoccorso da Como. I tre feriti sono stati portati in codice giallo in ospedale.