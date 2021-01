Si erano dati appuntamento ieri pomeriggio, venerdì 8 gennaio, per uno scontro in piena regola. Cappucci alzati, spranghe e catene alla mano o, comunque, pugni pronti. Loro, ragazzini, sono arrivati da diversi comuni della provincia per darsi battaglia. Come in diversi episodi precedenti che sono balzati alle cronache di tutt’Italia (soprattutto a Roma dove era stata battaglia fra 500 ragazzini) non si sa se sia stata una resa dei conti fra bande o, e sarebbe ancora più agghiacciante, semplicemente la moda del momento. Un “fight club” in strada, sotto gli occhi di passanti e residenti, a favore di smartphone.

Maxi rissa tra giovanissimi: sequestrate mazze, catenelle, pietre ed un coltello

Nell’ambito delle attività d’indagine scaturite dalla rissa avvenuta a Gallarate nel pomeriggio di venerdì 8 gennaio, che ha visto come protagonisti un centinaio di giovani provenienti da diverse località della Provincia, organizzatisi su diverse piattaforme social, emulando analoghi episodi accaduti in altre parti d’Italia, gli Agenti del Commissariato, coordinati dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio e in stretta collaborazione con la Squadra Mobile di Varese, la Compagnia Carabinieri di Gallarate e la Polizia Locale di Gallarate, che nell’immediatezza dei fatti ha provveduto al primo intervento ed ha

sequestrato due borsoni contenenti mazze, catene, pietre ed un coltello, hanno già individuato e denunciato a piede libero un 18enne, di cui hanno accertato il coinvolgimento nei fatti.

Grazie all’impegno congiunto delle Istituzioni gli investigatori stanno procedendo all’identificazione degli altri responsabili dell’evento, isolato ma di forte impatto sociale, che verranno deferiti all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di rissa aggravata, atteso che un giovane ha riportato lesioni personali.

