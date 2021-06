Maxi rissa nella notte: otto persone denunciate

Maxi rissa in via Cadorna a Busto Garolfo: è quanto successo nella serata di mercoledì 16 giugno 2021.

Maxi rissa: ecco cos'è successo

Erano circa le 22.45 di mercoledì 16 giugno, quando i Carabinieri della Compagnia di Legnano sono dovuti intervenire a Busto Garolfo per sedare una lite tra più persone, scaturita per motivi ancora da chiarire.

Durante l’accesa discussione, finita poi in violenza, un italiano di 17 anni ha riportato una lussazione alla spalla sinistra, mentre un 51enne, sempre di origini italiane, ha riscontrato ferite al volto, al cuoio capelluto e al collo. Per il primo la prognosi è di 30 giorni, per il 51enne di tre.

Denunciate otto persone

A seguito dell’intervento, che ha visto l’arrivo in via Cadorna anche dei soccorsi, i militari hanno denunciato in stato di libertà per lesioni ben 8 persone. Tra loro, oltre ai due feriti, anche una donna italiana di 51 anni, un ragazzo di 18, due 21enni sempre italiani e due minorenni, di cui un italiano e un tunisino, tutti incensurati e residenti a Busto Garolfo. Gli uomini dell’Arma stanno indagando per accertare le cause della lite e le singole responsabilità.