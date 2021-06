Maxi laboratorio con 60 chili di marijuana

Maxi laboratorio con piante di marijuana scoperto dalla Polizia di Stato a Buscate: 5 arresti.

Maxi laboratorio, scattano gli arresti

Cinque spacciatori arrestati, mille piante di marijuana rinvenute. E' l'esito del blitz eseguito la mattina di ieri, lunedì 21 giugno 2021, dalla Polizia di Stato del Commissariato di Gallarate. Gli agenti sono intervenuti a Buscate. E' qui che era, all'interno di un capannone, era stato allestito un enorme laboratorio per il confezionamento della marijuana.

Ecco cosa è stato trovato

Una volta entrati nella struttura, gli agenti si sono trovati davanti a oltre mille piante di marijuana e 30 chilogrammi di erba pronta per il confezionamento oltre ad altri 30 in essicazione. Tutto è stato messo sotto sequestro, così come le armi da fuoco e le munizioni.

Gli arresti

Cinque le persone arrestate dalla Polizia: si tratta di cittadini albanesi, bloccati dagli agenti durante il blitz. Per loro c'è l'accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti.

LE FOTO: