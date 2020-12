Maxi incidente sul Sempione tra due auto – LE FOTO

Maxi incidente sul Sempione a Nerviano: lo scontro è avvenuto stasera, mercoledì 23 dicembre 2020, alle 19.30. Due le persone coinvolte.

Maxi incidente sul Sempione: due le persone coinvolte

Erano circa le 19.30 di stasera, mercoledì 23 dicembre 2020, quando due auto si sono scontrate lungo il Sempione a Nerviano. Il tamponamento sembrava molto grave, tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Sul posto sono giunte due ambulanze e un’automedica. Per capire le dinamiche dell’incidente anche i Carabinieri. A rimanere coinvolte nel tmponamento un 55enne e un 56enne. Per fortuna una delle due persone è uscita illesa, mentre l’altra è stata portata in ospedale a Legnano in codice giallo.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE