Maxi incidente tra due auto, ragazzo gravissimo in ospedale

Incidente tra due auto a Parabiago: un giovane è gravissimo.

Maxi incidente tra due auto

Lo schianto è stato terribile. Due le auto coinvolte. E' quanto successo a Parabiago la sera di oggi, sabato 13 maggio 2025. Erano le 19 quando le due vetture, che stavano viaggiando lungo viale Lombardia, si sono scontrate. Come detto l'impatto è stato violentissimo. Tre le persone rimaste coinvolte nello schianto.

I soccorsi

Sul posto sono arrivate tre ambulanze (quella della Croce bianca di Magenta e quella di Sedriano oltre a quella della Croce verde di Novate), due automediche dell'ospedale, i Vigili del fuoco di Legnano e quelli volontari di Inveruno, la Polizia locale e i Carabinieri. Un ragazzo, 26 anni, è stato portato in codice rosso all'ospedale: le sue condizioni sono gravissime. Un altro giovane, 28 anni, è finito all'ospedale in codice giallo così come una ragazza di 25 anni. Gli agenti sono ora impegnati nei rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.