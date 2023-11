Maxi controlli della Polizia nelle zone critiche della città

Maxi controlli della Polizia di Stato nelle aree più critiche di Legnano.

Maxi controlli della Polizia

E' stato un altro fine settimana all'insegna dei controlli per garantire la sicurezza in città quello che ha visto impegnati gli agenti della Polizia di Stato di Legnano. In particolare, il commissariato è stato impegnato a lungo nel pomeriggio di sabato quando i poliziotti hanno pattugliato il territorio, tenendo d'occhio le zone più critiche quali il parco Falcone e Borsellino, le Gallerie Cantoni, il Largo Tosi e anche la zona di Piazza don Sturzo.

I risultati

Al termine del servizio sono state 60 le persone controllate, tra queste moltissimi erano giovani di età compresa tra i 17 e i 20 anni. Controlli anche in tre esercizi commerciali ma senza irregolarità riscontrate.