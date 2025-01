Maxi controlli in città: 247 persone controllate, denunce e sanzioni

Maxi controlli nella città di Rho: il bilancio del servizio promosso dalla Prefettura.

Maxi controlli in città

In campo un maxi servizio di controlli congiunto della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale nella città di Rho. E' quello messo in campo la sera di martedì 14 gennaio 2025 con l’intervento di unità specializzate che hanno pattugliato l’area della Stazione di Rho, sita in Piazza Libertà, quella della Stazione Rho Fiera sita in Piazza Costellazione nonché presso le aree limitrofe. Sono state controllate 247 persone, di cui 83 stranieri, e 63 persone con precedenti di polizia per vari reati. All’interno dei locali della Stazione ferroviaria di Piazza Libertà è stato emesso un ordine di allontanamento a carico di un cittadino italiano. Sono inoltre stati controllati 105 veicoli nel corso di 4 posti di controllo effettuati in vari luoghi della città, anche con utilizzo di etilometro. Sono stati controllati 12 esercizi commerciali, di cui 11 bar e 1 sala slot, all’interno dei quali sono state accertate 5 violazioni amministrative, tra le quali violazioni in materia igienico-sanitaria e in merito a rintracciabilità e sicurezza alimentare. Sono state contestate n. 2 violazioni amministrative ai sensi dell’articolo 75 Dpr 309/90, con sequestro di grammi 0.68 sostanza stupefacente del tipo cannabinoidi. Nel corso del servizio, sono inoltre stati rintracciati nella piazza adiacente alla Stazione due cittadini stranieri risultati irregolari sul territorio nazionale, immediatamente denunciati ai sensi dell’articolo 10 bis Dl 286/98.

La soddisfazione del sindaco

L’attenzione del sindaco Andrea Orlandi sul tema sicurezza è sempre alta e il primo cittadino ha rappresentato al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Milano la richiesta di presidiare con particolare cura le aree vicine alle stazioni ferroviarie di Rho Centro e Rho Fiera, tenendo anche conto delle segnalazioni della cittadinanza. "Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento alla Prefettura e a tutte le forze dell’ordine per il servizio svolto, a partire da Questura e Polizia di Stato che hanno coordinato l’operazione - commenta Orlandi - Ho assistito a un notevole dispiegamento di personale e mezzi e sono contento del coordinamento che funziona sempre al meglio. I risultati ci dicono che dobbiamo costantemente presidiare le aree di maggior transito, come sono le nostre stazioni e alcune zone sensibili della città, a tutela dei viaggiatori e dei pendolari e per arginare la presenza di chi mira a delinquere o non rispetta le strutture cittadine. Continueremo su questa linea, sempre contando sulla professionalità delle donne e degli uomini che garantiscono sicurezza al nostro territorio, a cui ribadisco stima e apprezzamento".