Maxi controlli durante la movida

LEGNANO

In azione la Polizia di Stato; identificate oltre 70 persone, più di 40 multe

Movida sotto controllo da parte della Polizia di Stato di Legnano.

Movida, maxi controlli della Polizia

Una weekend di intensi controlli nelle zone della movida di Legnano. E' quello che ha visti impegnati gli agenti della Polizia di Stato cittadino che si sono concentrati nelle aree di ritrovo e divertimento soprattutto dei più giovani. Nell'ultimo weekend infatti gli uomini del commissariato hanno agito sul fronte della prevenzione in quei luoghi dove è stata spesso segnalata la presenza di ragazzi che, attirati dai locali pubblici, avevano avuto dei comportamenti un po' sopra le righe e con disturbo dei residenti. Controlli nati per iniziativa del commissariato stesso così come dopo lo studio delle segnalazioni arrivati. Stop quindi a scorribande, episodi di degrado e disturbo della quiete pubblica.

Oltre 70 persone identificate, 43 multe

Il lavoro dei poliziotti è stato intenso. In particolare, nella notte di domenica 20 marzo 2022, dalle 22 sono state messe in campo due equipaggi del commissariato, in ausilio anche una pattuglia della Polizia locale, per dare una significativa visibilità sul territorio proprio nell'ottica di prevenzione e sicurezza stradale. Un servizio che ha portato a identificare 73 persone, 41 auto ed elevare 43 sanzioni per violazioni al codice della strada; denunciato anche un cittadino straniero per guida in stato di ebbrezza oltre al controllo di due attività commerciali. Nelle fasi sucessive, in prossimità dell'oratorio di chiusura dei locali, gli agenti hanno favorito il deflusso dei frequentatori delle discoteche-