Maxi controlli di Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale a Legnano

Arresti, patenti ritirate e controlli su tutto il territorio di Legnano grazie ad una azione congiunta di Polizia, Carabinieri e Polizia Locale.

Maxi controlli sul territorio di Carabinieri, Polizia e Polizia Locale

Azione congiunta sul territorio di Legnano della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Polizia Locale, iniziata nel pomeriggio di sabato 25 marzo, protrattasi fino alla tarda serata di ieri. Sulla scia dei controlli avviati a seguito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, la Polizia di Stato di Legnano ha pianificato un servizio straordinario di controllo del territorio, ausiliata dal Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, in sinergia con i Carabinieri di Legnano e la Polizia Locale cittadina, nell'occasione ausiliata da proprie unità cinofile, perlustrando l'intero territorio della città, nell'ottica della prevenzione della microcriminalità, della sicurezza stradale e del contrasto al degrado.

Particolare attenzione è stata rivolta al Parco Falcone e Borsellino, ove si è riscontrata la presenza di famiglie, bambini e di giovani di seconda generazione, senza registrare situazioni di criticità. Analogamente i poliziotti, congiuntamente alle altre Forze dell'Ordine locali, hanno monitorato i flussi generazionali che frequentano l'Area Cantoni e Largo Tosi, intensificando la prevenzione. Nell'ottica del contrasto al degrado, i poliziotti hanno effettuato stringenti controlli nel largo Medaglie d'Oro, sul Sempione, in Piazza Monumento e nell'oltrestazione ove, a seguito di un controllo avventori presso un esercizio pubblico, oltre a riscontrare la presenza di numerosi avventori con precedenti di polizia, hanno proceduto all'arresto per evasione dagli arresti domiciliari nei confronti di un tunisino di 37 anni, sorpreso a bivaccare all'interno del locale, in palese violazione delle prescrizioni impartite dell'Autorità Giudiziaria. Per lui le porte della direttissima lunedì a Busto Arsizio.

Tutti i numeri dei controlli

Il bilancio del servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio interforze è importante. Nel complesso, sotto il coordinamento della Polizia di Stato di Legnano, le Forze dell'Ordine congiuntamente hanno effettuato diversi posti di controllo, controllato 266 persone, 210 veicoli e 4 esercizi pubblici. In esito del servizio 3 extracomunitari irregolari sono stati indagati per la loro posizione irregolare sul territorio nazionale, di cui 2 sono stati messi a disposizione dell'ufficio immigrazione per l'adozione dei provvedimenti di espulsione. Inoltre sono state indagate 3 persone, di cui uno per rifiuto di fornire le proprie generalità, uno per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, avendo dato ospitalità ad un cittadino irregolare; e infine un tunisino, ben noto agli agenti del Commissariato di Legnano, per la violazione della misura di prevenzione del Daspo, che vieta, a chi ne è colpito, di accedere a qualsiasi esercizio pubblico. In questa circostanza, il soggetto per due anni ha il divieto di accedere a qualsiasi locale, per essersi in passato reso responsabile di un aggressione perpetrata all'interno di un locale di Legnano.

Le sanzioni stradali

Nell'ambito del controllo sono state inoltre elevate 36 sanzioni al codice della strada, ritirate 2 patenti, sequestrati 5 veicoli, segnalate al Prefetto due persone per uso personale di stupefacenti e sequestrati 13 grammi di hashish. Ad arricchire il bilancio del servizio di sabato, l'arresto operato dagli agenti dell'anticrimine del Commissariato di Legnano, per evasione dagli arresti domiciliari di un tunisino sorpreso all'interno di un esercizio pubblico.