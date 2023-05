Maxi controlli in città: denunciato "intruso" in monopattino e ladri di bici

Maxi controlli della Polizia di Stato a Legnano.

Maxi controlli, denunciati

Maxi controlli della Polizia di Stato nella città di Legnano. Gli agenti ieri, venerdì 19 maggio 2023, hanno passato al setaccio le zone più critiche. E sono scattate le denunce in stato di libertà: una nei confronti di un 22enne italiano per violazione della misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio dal Comune di Legnano (della durata di tre anni), beccato dai poliziotti in atteggiamento sospetto mentre si aggirava su un monopattino lungo viale Sabotino; poi per un cittadino tunisino, irregolare, sottoposto a un obbligo di firma dai Carabinieri di Castellanza: 36 anni, è stato fermato in via Volta a bordo di un'auto ricercata dall'Anticrimine del commissariato a seguito della denuncia di furto di una Nissan Micra sporta il 17 maggio (nei suoi confronti è stata avviata anche la proposta della misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio da Legnano), la vetttura è stata poi riconsegnata al legittimo proprietario; e anche due minorenni italiani, entrambi 16enni, fermati in viale Toselli su una bici da donna, corrispondente a quella segnalata come rubata, poche ore prima, nella zona delle Gallerie Cantoni (portati in commissariato, i poliziotti hanno avuto conferma che la bici era proprio quella rubata: la proprietaria l'ha potuta così riavere e ha sporto querela; i due giovani, ammettendo di non essere loro i proprietari, sono stati denunciati per ricettazione in concorso, riaffidati ai genitori e segnalati alla Procura dei minori. In totale sono state controllate 150 persone, 6 esercizi pubblici (di cui due sottoposti a controlli amministrativi) e sono state elevate 4 sanzioni amministrative nei confronti di un'attività commerciale del centro (oggetto di un esposto alla Polizia) dove è stata riscontrata la presenza di lavoro sommerso da parte di alcuni dipendenti la cui posizione dovrà essere chiarita dai titolari.

Le forze in campo

Impegnate nei controlli le volanti del commissariato di via Gilardelli con un servizio di pattugliamento e con la sezione Anticrimine per un'attività che ha dato una forte spinta sull'attività di prevenzione e repressione della microcriminalità sul territorio. Monitorate le aree che, recentemente, erano state teatro di reati. Il servizio di prevenzione, che ha visto anche in azione agenti in abiti civili, ha visto impegnata anche la squadra amministrativa del commissariato e gli equipaggi del Reparto prevenzione crimine Lombardia.