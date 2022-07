Mauro Gadda, lunedì i funerali a Busto Garolfo

Si terranno lunedì mattina alle 10, nella chiesa parrocchiale dei Santi Salvatore e Margherita di Busto Garolfo, i funerali di Mauro Gadda, il 64enne bustese ucciso quasi due mesi fa in Romania, dove viveva da 10 anni.

Ucciso e bruciato

L'imprenditore viveva da lungo tempo in Romania, dove si era stabilito tra Giurgiu e Bucarest ed era socio di un'azienda che produce pompe e filtri per l'acqua. Lo scorso 10 maggio 2022, il suo cadavere fu trovato rinchiuso nel portabagagli di un'auto abbandonata in una zona di campagna. Terribili le ferite: la salma era stata bruciata, numerose le fratture alle ossa delle mani e alle costole e al cranio.

Lunedì il funerale

Stando a quanto riportato dalla stampa romena, le forze dell'ordine hanno fermato due giovani sospettati dell'omicidio. Si tratta di marito e moglie rispettivamente di 27 e 23 anni, che avrebbero agito per impossessarsi dei soldi dell'uomo. La coppia avrebbe ammesso le proprie responsabilità.

Lunedì, a quasi due mesi dal ritrovamento del cadavere, saranno celebrati i funerali nella chiesa parrocchiale del comune in cui Gadda visse prima del trasferimento in Romania.