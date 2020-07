Maturità da 100 per Alessandro: l’autismo non ferma i suoi sogni

Maturità da 100 per Alessandro Romano, ragazzo magnaghese affetto da autismo ad alto funzionamento.

Maturità da 100 al Mendel

Alessandro ha sempre dimostrato grinta e buone capacità: la sua voglia, la sua propensione a profondere grande impegno per riuscire nelle cose che fa sono state l’arma in più che ha permesso al ragazzo di arrivare dove è arrivato e di ottenere il massimo dei voti al termine del suo percorso scolastico all’Istituto tecnico agrario Gregorio Mendel di Villa Cortese. Una scuola nella quale il neo maturato ha trovato il suo mondo e il suo modo di esprimersi più congeniale.

La sua passione? Animali, terra e orto

Importantissima è stata l’attività svolta nell’estate del 2019 a una cascina di Santo Stefano Ticino, tra apprendimento e lavoro. «Alessandro ha potuto sviluppare la sua passione per animali, terra e orto – spiega la madre Isabella Tascone – Gli ha fatto capire che gli piacerebbe lavorare in una struttura del genere, tra galline nel pollaio e mucche da mungere. Sarebbe bello potesse trovare un lavoretto in una cascina, con una borsa-lavoro, e dare continuità a quanto fatto negli ultimi anni. Per adesso ci godiamo il momento, ma dopo la scuola c’è un vuoto che preoccupa, sarà un’altra sfida da affrontare. E’ però chiaro quello che vorrebbe fare, ci stiamo adoperando affinché ciò possa realizzarsi».

«Speriamo possa coltivare i suoi sogni»

«Visto che è così ben definita la passione di Alessandro, sarebbe un dispiacere vederlo finire in un centro per disabili piuttosto che coltivare i suoi sogni» prosegue la madre. Speriamo che possano crescere rigogliosi.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE