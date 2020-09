Materne statali: apertura rinviata di una settimana a Legnano.

Materne statali, l’apertura slitta di una settimana

Dopo i nidi, oggi, lunedì 7 settembre, il calendario stilato dalla Regione prevede che siano le scuola materne a riaprire le porte. A Legnano però quelle statali hanno rinviato la ripartenza di almeno una settimana. In questi giorni infatti si stanno concludendo i lavori di adeguamento delle aule e di sanificazione per un rientro in sicurezza. La consegna degli spazi è avvenuta sabato 5 settembre per l’Anna Frank di via Colombes, domenica 6 per la Collodi di via Pisa (nella foto di copertina) e per la Cavour nell’omonima via (ma in quest’ultima la sanificazione, su indicazione dell’Istituto comprensivo, è in programma per mercoledì 9).

Il calendari di riconsegna degli spazi dopo i lavori

Gli interventi (spostamento di mobili e banchi, creazione di pareti divisorie e camminamenti, realizzazione o implementazione di depositi, migliorie a pavimentazioni e sgombero di materiali) sono stati finanziati con i Fondi strutturali europei – Pon Per la scuola e hanno riguardato anche le scuole primarie e secondarie di primo grado. La consegna degli spazi è avvenuta secondo questo programma:

Istituto Comprensivo Dante Alighieri

Dante Alighieri – 10 settembre

Rodari – 11 settembre

Mazzini – 10 settembre

Collodi – 6 settembre

Istituto Comprensivo Giosuè Carducci

Carducci – 9 settembre

Via Parma – 8 settembre

Toscanini – 4 settembre

Deledda – 9 settembre

Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni

Manzoni – 11 settembre

Tosi – 10 settembre

Pascoli – 10 settembre

Anna Frank – 5 settembre

Istituto Comprensivo Bonvesin de la Riva

Bonvesin – 11 settembre

Don Milani – 11 settembre

Cavour – 6 settembre (la sanificazione, su indicazione dell’Istituto comprensivo, è prevista il 9)

De Amicis – 4 settembre

Pre e post scuola

I servizi di pre e post scuola saranno attivati negli stessi plessi dello scorso anno scolastico. Il prescuola continuerà a essere garantito dalle 7.30 all’inizio delle lezioni, il post scuola dalla fine delle lezioni alle 18. La conferma degli orari di inizio e fine comporterà per il Comune un rafforzamento del servizio, dovuto alla necessità di organizzare ingressi e uscite a scaglioni. Il Comune gestirà con servizi in appalto le fasi di entrata e uscita.

Ristorazione

Seppure con modalità in alcuni casi differenti rispetto al passato, la ristorazione sarà garantita in tutti i plessi che prevedono il pasto a scuola. Agli studenti iscritti alle classi che usufruiscono del servizio sarà consegnata una borraccia, sponsorizzata da Pellegrini Spa, per limitare quanto più possibile il ricorso alle caraffe, di difficile gestione in caso di pranzo in classe.

Ristorazione e pre/post scuola partiranno dalle date che ciascun dirigente scolastico sta individuando e comunicando al Comune.

