Mascherine protettive: rifornimento per rsa e farmacie

Mascherine protettive: quelle messe a disposizione del Comune di Legnano da Regione Lombardia saranno distribuite nelle prossime ore.

Gli incaricati del Comune, della Polizia Locale e della Protezione Civile le consegneranno alle rsa Sant’Erasmo, Accorsi, Padre Pio, San Francesco e Palio, che le distribuiranno agli ospiti e ai dipendenti. Saranno inoltre rifornite le 16 farmacie presenti in città. In base alle priorità dell’iniziativa “Aiutiamo i più deboli, i farmacisti, grazie alla propria professionalità e alla conoscenza dei bisogni dell’utenza, effettueranno a loro volta la distribuzione ai cittadini, verosimilmente a partire dal tardo pomeriggio di oggi, martedì 7 aprile 2020, dando la precedenza agli over 65 e alle persone affette da gravi patologie.

