Mascherine protettive: arriva la quarta fornitura a Legnano

Mascherine protettive: arriva la quarta fornitura

Sono in corso di consegna le mascherine protettive messe a disposizione del Comune di Legnano

con la quarta fornitura di Regione Lombardia. I dispositivi vengono consegnati alle Rsa

Sant’Erasmo, Accorsi, Padre Pio, San Francesco, Il Palio e, per la distribuzione gratuita ai cittadini, alle 16 farmacie presenti in città e alle quattro parafarmacie. Una quota della scorta è destinata a Caritas, per le necessità rilevate nel corso dell’attività di assistenza alle fasce deboli della

popolazione.

TORNA ALLA HOME