Mascherine, guanti e gel igienizzante per l’Avis da parte della sezione legnanese della Lega – Salvini premier.

Mascherine, guanti e gel igienizzante a chi “è sempre stato in prima linea”

“Dopo l’ottimo riscontro ottenuto nello scorso fine settimana, come sezione legnanese della Lega – Salvini premier, abbiamo replicato anche per questo weekend azioni di supporto al territorio di stampo sociale, grazie a ulteriori donazioni ricevute in settimana – fa sapere il Carroccio – Abbiamo voluto ringraziare chi in questi giorni di emergenza è sempre stato in prima linea, facendolo senza clamore; ci riferiamo ai volontari dell’Avis di Legnano. A loro abbiamo consegnato mascherine, guanti e gel igienizzante, sicuramente un piccolo gesto in confronto al loro prezioso impegno svolto quotidianamente”.

Generi alimentari e prodotti per l’infanzia alle famiglie più bisognose

“Inoltre, siamo riusciti a replicare la raccolta alimentare da destinare alle famiglie più bisognose, a cui andranno generi di prima necessità come riso, pasta, latte, farina, olio e prodotti in scatola, ma anche prodotti per l’infanzia, l’igiene e la pulizia – proseguono i lumbard – Ancora una volta dobbiamo ringraziare tutti gli iscritti della sezione, i militanti, i sostenitori e gli amici che hanno reso possibile tutto questo, dimostrando che l’impegno della sezione per la città di Legnano non si ferma nemmeno in questo periodo. Speriamo vivamente che quanto da noi portato avanti in queste settimane, possa essere fonte d’ispirazione a tutti coloro che vogliano rendersi utili per la propria comunità”.

