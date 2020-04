Mascherine a medici di base, pediatri e alla Fondazione Restelli

(Foto d’archivio)

300 mascherine a medici di base, pediatri e 1500 alla Fondazione Restelli.

300 mascherine “chirurgiche” per ciascun medico di medicina generale e ciascun pediatra di libera scelta della città, 1.500 alla Fondazione Restelli che gestisce la residenza sanitaria assistenziale Sen. Carlo Perini : questa è la scelta dell’Amministrazione comunale sulla seconda tranche di mascherine che Regione Lombardia ha messo a disposizione dei Comuni. Nei prossimi giorni la Protezione Civile effettuerà la distribuzione di questo importante dispositivo di protezione.

“Dopo aver consegnato le prime mascherine ai cittadini che ne hanno fatto richiesta, – commenta il sindaco Pietro Romano -l’Amministrazione Comunale ha ritenuto più consono destinare tali presidi in maniera mirata ai medici di medicina generale e ai pediatri sia per le loro necessità sia per poter essere distribuiti ai pazienti e quindi alle persone che maggiormente ne avranno bisogno. Non poteva mancare anche la Fondazione Restelli. Ciò anche in considerazione del fatto che gli effetti della pandemia continueranno a farsi sentire per un lungo periodo. Esprimo la mia vicinanza e ringrazio tutti i medici di medicina generale per quanto stanno facendo per i nostri cittadini continuando a svolgere con professionalità e coscienza il loro lavoro, spesso soli ed in condizioni a dir poco critiche.Da ultimo voglio rivolgere un pensiero al compianto e stimato Dott. Alberto Santoro che come molti altri medici ha perso la vita nell’adempimento del proprio dovere. La Città di Rho avrà modo di ricordarlo degnamente non appena le circostanze lo permetteranno.”