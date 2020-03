Mascherine a 2 euro, denunciato tabaccaio.

Frode

I carabinieri della Stazione di Cornaredo hanno denunciato il titolare di un negozio di tabacchi per frode. Sprovvisto di autorizzazione, il negoziante è stato sorpreso vendere mascherine chirurgiche al costo di due euro. Mascherine oltretutto prive del marchio CE.

Multa e denuncia

Oltre al deferimento in stato di libertà per frode, una sanzione da 9mila euro per l’assenza del marchio CE. Sono state sequestrate 260 mascherine.

Torna alla home