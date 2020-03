Maschere da snorkeling per combattere Covid-19, questa l’idea del lainatese Giorgio Bazzano, infermiere in prima nell’emergenza Coronavirus.

Maschere da snorkeling contro il Covid-19

Giorgio Bazzano, professione infermiere, in questi giorni di terrore generale ha visto colleghi cadere come mosche nei reparti Covid. Nella disperazione ha pensato a quale potrebbe essere un modo più efficace per proteggerli da eventuale contagio. Così ha ideato un adattatore per

maschere snorkeling al quale è possibile attaccare 1 o 2 filtri tipo P3 superiore alle mascherine ffp3. Grazie al suo amico di Rescaldina Andrea Ferrante e alla sua azienda sono riusciti a stampare gli adattatori, ma trova molti ostacoli dai produttori di filtri o maschere. L’articolo integrale sul numero di Settegiorni in edicola o nell’edizione sfogliabile.

