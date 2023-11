Martedì i funerali di Luigi Buccino e Vita Di Bono

Saranno celebrati martedì alle 9.30 nella chiesa Parrocchiale di San Vittore a Corbetta i funerali di Luigi Buccino e Vita Di Bono i due coniugi trovati senza vita dal figlio, nel pomeriggio di domenica, nel loro appartamento di via Piave a Corbetta

Vita Di Bono ha ucciso il marito mentre dormiva per poi togliersi la vita

Vita Di Bono, 47 anni, ha ucciso il marito Luigi Buccino, 57 anni, mentre lui dormiva, per poi togliersi la vita. Il mese scorso i due avevano festeggiato 29 anni di matrimonio. Buccino, origini calabresi, lavorava come muratore. Lei, nata in Liguria, era una casalinga. Entrambi erano ben conosciuti in paese.

I Carabinieri allertati dal figlio

I militari sono arrivati attorno alle 15 di domenica nell’abitazione di Vita Di Bono e Luigi Buccino in via Piave allertati dal figlio 24enne della coppia. Il giovane infatti, allarmato dal fatto che i genitori non rispondevano al telefono e nemmeno lo richiamavano, ha deciso di andare a casa a controllare se tutto fosse in regola. Purtroppo, però, appena entrato dentro l’abitazione ha fatto la tremenda scoperta, trovando i corpi esanimi dei propri genitori con evidenti ferite da taglio.

Dopo aver ucciso il marito la donna si è tolta la vita

I militari della Compagnia di Abbiategrasso hanno immediatamente avviato le loro indagini per cercare di delineare i contorni dell’accaduto. Prima il colloquio con i figli (oltre al 24enne la coppia ha un’altra figlia), poi quello con i parenti e vicini di casa della palazzina. Le prime indagini dei Carabinieri avrebbero portato a stabilire i contorni a una prima e sommaria ricostruzione. La donna avrebbe infatti sferrato alcune coltellate al marito mentre dormiva. Fendenti fatali che non avrebbero lasciato scampo all’uomo che sarebbe quindi morto nel letto. Poi la 47enne avrebbe puntato il coltello contro se stessa e avrebbe così deciso di farla finita.