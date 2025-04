Marta Spezi si dimette dal Consiglio comunale: è l'ennesimo addio alla maggioranza

Marta Spezi si è dimessa dal Consiglio comunale di Nerviano: era nella lista di maggioranza Gente Per Nerviano.

Marta Spezi si è dimessa dal Consiglio comunale di Nerviano. L'oggi ex consigliera ha infatti protocollato ieri, martedì 15 aprile 2025, le sue dimissioni dal ruolo di consigliere comunale tra le fila della lista di maggioranza Gente per Nerviano. Dalle prime informazioni raccolte, la decisione di salutare il Consiglio non sarebbe dettato da scontri o frizioni interne con la maggioranza e la Giunta comunale ma da motivi personali, lavorativi e di studio. Nella prossima seduta di Consiglio, in programma il 28 aprile 2025, è all'ordine del giorno la surroga di Spezi.

E' l'ennesima dimissione nella maggioranza

Quella di Spezi è l'ennesima dimissione all'interno della maggioranza. Da ricordare infatti le dimissioni dell'allora assessore alla Cultura Laura Alfieri sul finire del 2023, quelle del consigliere della lista di maggioranza Tutti per Nerviano Silvia Tagliaferri, poi quelle più recenti (dalla stessa lista) di Francesco Pompa; poi l'addio al Consiglio comunale da parte dell'altra lista di maggioranza Scossa civica che aveva visto le dimissioni prima di Katia Cavaleri e Sergio Banfi e poi quelle di Marco Bina. E il caso "Sergio Parini": l'ex assessore, esponente di spicco proprio di Scossa civica, a inizio 2024 si era visto togliere le deleghe ai Lavori pubblici e poi anche quelle al Territorio e Suap, da qui lo stop all'armonia tra Giunta e Scossa.