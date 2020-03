Marika, la maestra del Giacobbe si laurea online. Dottoressa sì, ma attraverso uno schermo, senza tuttavia rinunciare a corona d’alloro e rose rosse. Marika Maffei, di Arconate, si è laureata in Scienze dell’educazione e della formazione all’Università Niccolò Cusano.

“Laurearmi online non è proprio come l’avrei immaginato e sognato, però è stata un’esperienza carica di emozione. Il 4 marzo era il giorno della discussione e per via dell’emergenza mi hanno dato la possibilità di farlo per via telematica: mi sono connessa nel pomeriggio e sono stata l’ultima della giornata. Ho presentato il mio lavoro di tesi, ma dopo circa dieci minuti mi hanno fermata, si sono consultati per il punteggio e mi hanno poi conferito la laurea. Insomma è stata un’emozione diversa ma che sicuramente ricorderò per il resto della mia vita con grande gioia”.

“La festa coi bimbi dopo l’emergenza”

Marika lavora alla scuola materna Giacobbe di Magenta, dove insegna nella classe primavera “a 20 meravigliosi bambini e bambine dai 2 ai 3 anni”. Intanto Marika sogna la festa per l’agognato «pezzo di carta»: “A fine emergenza festeggerò. Ma senza eccedere, perché quello che conta di più è aver superato questo traguardo con il supporto della mia scuola e dei miei cari. Ma non vedo l’ora che questo momento finisca per festeggiare prima di tutto con i bambini”.

