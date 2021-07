Grande cultrice del valore della famiglia, donna di saldi principi e generosa in affetto. Questo il volto di Piera Loaldi, moglie di Franco Mazzetti, che si è spenta all'età di 85 anni nella serata di martedì attorniata dai sei figli Cesare, Monica, Nicoletta, Fabio, Claudia e Giorgio, dai nipoti e pronipoti. Una vita dedicata a loro, la sua grande "forza" desiderata e cresciuta instancabilmente, sposando al contempo la smisurata passione di famiglia per la distillazione.

Marcallo piange Piera Loaldi Mazzetti

Piera era nata a Marcallo e nel suo Dna portava la vivacità lombarda e la tenacia piemontese: la sua famiglia materna era infatti proprio originaria del Piemonte. Oltre alle radici furono le attività di famiglia ad accomunare Piera e Franco Mazzetti: la famiglia Loaldi a Marcallo era infatti dedita alla produzione vinicola proprio negli edifici di via Roma dove ora sorge il Grappa Store, luogo creato dai figli di Piera per presentare i tanti volti del distillato piemontese. Vino e Grappa, due volti dell'italianità uniti in un matrimonio - quello fra Piera e Franco - dal quale è nata la sesta generazione dei "Distillatori dal 1846".

Giovedì mattina l'ultimo saluto

Il saluto a Piera Loaldi avrà luogo giovedì 8 luglio nella chiesa parrocchiale di Marcallo: alle 9.30 verrà recitato il Rosario mentre alle 10 si terranno i funerali. Poi l'ultimo viaggio verso la tomba di famiglia, nel cimitero di Marcallo, per tornare a riposare accanto all’adorato Franco.