Manutenzione lungo statale 336 dell’Aeroporto della Malpensa: attenzione alle chiusure da oggi fino al 26 marzo e da lunedì 29 a mercoledì 31 marzo.

A partire da questa sera, mercoledì 24 marzo, saranno avviati i lavori di manutenzione programmata all’interno della galleria “Cardano al Campo”, lungo la statale 336 dell’Aeroporto della Malpensa in provincia di Varese.

Per consentire lo svolgimento degli interventi la statale sarà chiusa al traffico dal km 5,500 al km 7,720, in entrambe le direzioni, dalle 21 alle 6 , da questa sera fino al 26 marzo e da lunedì 29 a mercoledì 31 marzo.

Le deviazioni stradali

Durante la chiusura della statale il traffico veicolare verrà deviato secondo le seguenti modalità:

• Direzione Terminal 1 – Autostrada A4: uscita al km 5,500 (svincolo Cardano al Campo Centro – zona Industriale), prosecuzione su via Enrico Fermi fino alla rotatoria che incrocia via per Castelnovate, svolta a sinistra su via per Castelnovate, via papa Giovanni XXIII (SP15), rientro in statale al km 7,720 allo svincolo Casorate Sempione;

• Direzione A8: Uscita al km 7,720 (svincolo Casorate Sempione), prosecuzione su SP 15, via Papa Giovanni XXIII, via per Castelnovate fino alla rotatoria che incrocia via E. Fermi, svolta a destra in via E. Fermi, prosecuzione fino allo svincolo di Cardano al Campo Centro – Zona Industriale e rientro in statale al km 5,500.