Manovre azzardate, 22 patenti ritirate dalla Polizia Locale

Ventidue patenti ritirate in poche ore dalla Polizia locale, nell’arco di alcune mattine, in via San Bernardo a Rho la strada che collega Rho con la Statale 33 del Sempione e l’innesto per le tangenziali.

Il posto di blocco effettuato all'altezza dell'ex piattaforma ecologica

Manovre azzardate sono costate ad alcuni automobilisti il ritiro immediato della patente di guida, ora sarà la Prefettura a decidere la sospensione da uno a tre mesi, e un verbale di 167 euro. Il posto di blocco degli agenti della Polizia Locale è stato effettuato all’altezza dell’ex piattaforma ecologica; tra le 7 e le 9 del mattino in occasione di momenti di particolare traffico.

Gli automobilisti irregolari superano la fila invadendo la carreggiate opposta

Le patenti sono state ritirate in quanto molti automobilisti superano le auto regolarmente in fila nella propria corsia andando a occupare la corsia opposta, posizionandosi poi in una seconda fila a ridosso del semaforo. «Oltre al mancato rispetto della segnaletica, si genera un notevole pericolo: invadendo la corsia opposta quelle auto si trovano di fronte i veicoli che provengono dalla Statale 33 del Sempione e dal lato di via San Bernardo che costeggia il Parco della legalità, oltre che dalle vie laterali - spiegano dalla Polizia Locale - Inoltre, dal momento che le auto passano troppo vicino alla colonna regolarmente formatasi, talvolta vengono danneggiati gli specchietti dei mezzi regolarmente in coda al semaforo».

A fine novembre del 2021 erano già state ritirate 13 patenti

A fine novembre 2021 la Polizia locale aveva effettuato controlli mirati e ne era derivato il ritiro di 13 patenti in 4 giorni. Ora che il traffico post Covid è pienamente ripreso siamo a 22 in 4 mattinate. Altre 6 contestazioni, contestuali al rilevamento di una sanzione, verranno effettuate in seguito. Il totale, dunque, potrebbe salire a 28. Sono state rilevate una quarantina di infrazioni al Codice della Strada, anche di altro genere.

Il Comandate Frisone: Un punto dove si sono già verificati alcuni incidenti stradali

«Si sono verificati due incidenti stradali frontali, i mezzi sono andati distrutti e uno dei feriti ci ha detto di avere temuto di perdere la vita, mentre viaggiava regolarmente sulla propria corsia di marcia, invasa da chi sorpassava – commenta il comandante Antonino Frisone».

Le sanzioni vanno d 167 a 665 euro, la sospensione della patente da uno a tre mesi

Le sanzioni vanno da 167 a 665 euro. La sospensione della patente, che viene subito ritirata, va da uno a tre mesi. Sarà la Prefettura a decidere l’ammontare della sanzione e la durata della sospensione del permesso di guida. I servizi di controllo a sorpresa continueranno per porre fine a questa assurda abitudine e disincentivare comportamenti pericolosi lungo le strade della città.