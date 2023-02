Mano incastrata nella stufa, liberato dai pompieri

Uomo rimane incastrato nella stufa a Corbetta.

Incastrato nella stufa durante la pulizia

Stava pulendo la stufa di casa sua quando la mano gli è rimasta incastrata dentro. E' quanto successo nel pomeriggio di oggi, martedì 14 febbraio 2023, a Corbetta. Erano circa le 14 quando un 35enne si trovava nella sua abitazione impegnato nella pulizia della casa. L'incidente è accaduto quando si è messo a pulire la stufa: non si sa come, ma la sua mano è rimsasta incastrata. L'uomo non riusciva a liberarsi così ha chiesto aiuto.

L'intervento

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco volontari di Inveruno che, in pochi istanti, lo hanno liberato. Sul posto anche l'ambulanza del 118 che ha prestato le cure al 35enne una volta liberato: per lui nessuna grave conseguenza, è stato trasportato al Pronto soccorso in codice verde.