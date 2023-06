Mancata precedenza alla rotonda: grave una famiglia con bambini piccoli

Una famiglia è finita in ospedale ieri, 27 giugno 2023, per una mancata precedenza alla rotonda di via Caduti Garbagnatesi a Garbagnate milanese.

Mancata precedenza alla rotonda: famiglia in ospedale

Sono diverse le ambulanze intervenute ieri sera intorno alle 20.15 a Garbagnate: a causare il sinistro una mancata precedenza sulla rotatoria di via Caduti Garbagnatesi. Una vettura di grossa cilindrata con a bordo una famiglia non della zona sembrerebbe non aver visto l'arrivo sulla rotatoria dell'auto guidata da un giovane residente in via per Cesate. Inevitabile l'impatto che ha causato gravi conseguenze.

L'auto ha preso il lato passeggero del veicolo del giovane, che stava per immettersi in via Biscia, e ha consentito di attutire l'impatto: il 25enne si è ferito ma non in modo grave. Gravi invece gli occupanti della vettura che proveniva da Cesate. Sul posto i Carabinieri di rho, le ambulanze e i Vigili del fuoco. Coinvolte due donne di 24 e 40 anni e due bambini di 2 e 4 anni.