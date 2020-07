Manager di banca si toglie la vita nella sua casa

Manager di banca trovato senza vita nella sua abitazione di Rescaldina: si tratta di Roberto Perazzetti, ex direttore del Credito privato commercio del Gruppo Banco Desio. E’ stato un suicidio.

Manager di banca, suicidio in casa

Si è suicidato nel box della sua casa. La tragedia è avvenuta a ieri mattina a Rescaldina. A perdere la vita è stato Roberto Perazzetti, ex direttore del Credito privato commercio del Gruppo Banco Desio. L’uomo era un volto noto della finanza nazionale e il suo nome era finito anche nella cronaca giudiziaria (terminata poi con un patteggiamento 6 anni fa).

Un’intervista a Perazzetti era stata mandata in onda durante un servizio della trasmissione “Report” (da cui è presa la sua foto).

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Legnano e i soccorritori del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

