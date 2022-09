Mamma stalker diventa l'incubo della figlia e aggredisce i Carabinieri

Mamma stalker arrestata a Cerro Maggiore dai Carabinieri.

Da diverso tempo cercava di ritornare nella casa della figlia, con la quale vi era un rapporto conflittuale. L'ultima volta è stata la sera di domenica, a Cerro Maggiore, quando è andata in escandescenza, finendo anche per aggredire i Carabinieri. Ed è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e atti persecutori nei confronti della figlia. Nei guai è finita una donna di 57 anni, residente in paese.

L'accaduto

La donna si era presentata nuovamente fuori dall'abitazione della figlia ma quando quest'ultima si è opposta, ecco che ha iniziato a urlare e colpire la porta di ingresso. Eì stato chiamato il 112, e sul posto sono arrivati immediatamente i Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore. La donna si è scagliata contro di loro, con calci e strattoni. Ma i militari sono riusciti a bloccarla. E arrestarla.