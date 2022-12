Mamma e figli intossicati dal monossido: intervengono i Vigili del Fuoco

Mamma e due figli intossicati dal monossido di carbonio ieri sera, 14 dicembre, a Rho: a trovarli il padre che ha subito chiamato i Vigili del Fuoco.

Ieri sera alle 21 circa una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta a Rho in via Grigna 7 per soccorrere una mamma e due bambini, intossicati da monossido di carbonio nel proprio appartamento. A trovarle nell'appartamento il padre che ha visto la famiglia stare male e ha chiamato subito i soccorsi: ancora da accertare se il monossido è scaturito da un camino mal funzionante, oppure dalla caldaia. Portati all'ospedale Niguarda di Milano in codice giallo, sono stati sottoposti a camera iperbarica e verranno dimessi in giornata.