Mamma e bimba di 11 mesi in gravissime condizioni dopo un incidente sulla Tangenziale Ovest

Due persone, una donna di 27 anni e la sua bambina di 11 mesi ricoverate in gravissime condizioni all'ospedale di Noguarda e al San Gerardo di Monza

Gravissimo incidente stradale all'altezza di Cascina Ghisolfa

Questo il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto alle 21.47 di ieri sulla Tangenziale Ovest all'altezza di Cascina Ghisolfa sul territorio del Comune di Rho. Ancora da chiarire le cause del sinistro avvenuto tra due auto.

Sul posto tre ambulanze, l'elisoccorso e l'automedica

La gravità del sinistro è apparsa subito agli automobilisti in transito che hanno allertato il 112. Sul posto tre ambulanze, la Croce Rossa di Settimo MIlanese, La Verde di Baggio e la Croce Azzurra di Settimo Milanese, l'elisoccorso con medici e infermieri dell'ospedale di Niguarda e l'automedica con a bordo il personale dell'ospedale San Carlo

La piccola di 11 mesi trasportata al Niguarda in gravissime condizioni a causa di un trauma cranico

La piccola, la più grave di tutti è stata trasportata in codice rosso all'ospedale milanese di Niguarda, con lei anche il papà di 36 anni, non grave, che si trovava a bordo dell'auto. La mamma, in gravi condizioni è invece stata portata all'ospedale San Gerardo di Monza

Sul posto Vigili del fuoco e Polizia Stradale

Sul posto per effettuare i rilievi del caso anche gli agenti della Polizia Stradale di Assago e i vigili del fuoco di Milano chiamati per estrarre la mamma dalle lamiere dell'auto (foto di repertorio) . La circolazione sulla Ovest, in entrambe le direzioni è stata rallentata per diversi minuti