Mamma e figlio in monopattino investiti da un'auto

Mamma e bimbo sul monopattino investiti da un'auto: è successo a Canegrate.

Tutto è successo in pochi istanti: l'auto che arriva e travolge la mamma e il figlio che si trovava sul suo piccolo monopattino. E' quanto successo nel pomeriggio di domenica a Canegrate. Erano circa le 14 quando la donna, 26 anni, si trovava in via Magenta insieme al suo bimbo, 10 anni. Mentre stavano attraversando la strada, una vettura li ha urtati e fatti cadere a terra.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della Polizia locale insieme all'ambulanza della Croce rossa. I soccorritori hanno prestato le prime cure alla mamma e al bimbo così come a chi si trovava nell'auto. Per fortuna nessuno si era fatto male sul serio. La madre ha riportat alcune contusioni, non gravi; il piccolo è stato portato all'ospedale di Legnano dove è stato tenuto in osservazione per una notte e poi dimesso.