"Mamma arrivo... Ho comprato il televisore nuovo"

Forse voleva far sapere a tutti di avere comprato il televisore nuovo oppure non ha trovato un modo migliore per portarlo a casa dopo aver preso nel negozio di elettrodomestici

Un grosso scatolone sui sedili posteriori dell'auto

Stiamo parlando dell'automobilista che nel pomeriggio di ieri ha attirato l'attenzione di tutte le persone che a piedi o in auto transitavano per corso Europa a Rho. L'uomo alla guida di una Fiat 500 con il tetto apribile ha posizionato lo scatolone della Tv a 65 pollici sui sedili posteriori dell'auto.

Una foto che vuole solo far sorridere

Una foto curiosa quella scattata dal fotografo della nostra redazione che vuole solamente far sorridere. Tutto questo mentre l'automobilista si starà godendo le immagini in 4K del nuovo televisore acquistato