Malviventi in azione a Rho: preso di mira un negozio di sigarette elettroniche. Ingenti danni.

Vetrina spaccata nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 novembre in via Castelli Fiorenza a Rho. I soliti ignoti questa volta hanno preso di mira il negozio di sigarette elettroniche Vapers. Ingenti i danni provocati. I malviventi hanno asportato la cassa che è stata poi ritrovata a fianco della redazione di Settegiorni. I Carabinieri della Compagnia di Rho in questo momento sono sul posto per effettuare i rilievi e i controlli del caso.

