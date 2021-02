Maltrattava la madre per comprarsi droga e alcol, provvedimento per il figlio violento

Maltrattava la madre per comprarsi droga e alcol, ora il figlio dovrà rispettare le prescrizioni nella comunità in cui si trova. E’ successo a Legnano.

Maltrattava la madre per comprarsi droga e alcol

In un episodio aveva picchiato la madre, nelle altre occasioni l’aveva minacciata e spaventata. Un incubo, quello vissuto dalla donna di Legnano, che andava avanti da circa un anno. Ora il figlio, che si trovava già in una comunità per il suo reinserimento sociale, dovrà rispettare una serie di prescrizioni proprio per aver maltrattato la donna, alla quale chiedeva soldi per le sue dipendenze da alcol e droga.

L’accaduto

A denunciare quanto stava succedendo tra le mura domestiche è stata la madre stessa, che nel novembre 2020 si è recata al commissariato e ha raccontato tutto ai poliziotti. La situazione andava avanti dal dicembre 2019: il figlio la minacciava verbalmente, e con maltrattamenti psicologici, perchè voleva denaro con cui comprarsi alcolici e sostanza stupefacente. In un’occasione per la donna era state necessarie le cure del Pronto soccorso. Ora nei confronti del figlio, 30enne, è scattata una misura di sicurezza provvisoria: ora dovrà rispettare alcune prescrizioni nella comunità di San Donato Milanese (nella quale si trovava già in maniera volontaria).