Maltrattava la convivente: ora finisce in carcere

Maltrattava la convivente: 45enne di Inveruno finisce in carcere.

Aveva maltrattato la donna con cui conviveva. E ora è finito in carcere. Altri guai per un 45enne residente a Inveruno che nei giorni scorsi è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Legnano.

L'arresto e il carcere

I militari hanno rintracciato l'uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere in quanto lo stesso doveva scontare la pena di un anno e otto mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Fatti questi commessi dall'uomo, disoccupato, nel periodo compreso tra l'agosto 2017 e il gennaio 2018 nel paese di Certosa di Pavia, paese nel quale viveva prima di arrivare a Inveruno.